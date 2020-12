Calciomercato Milan – Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu: ultime news

Calciomercato Milan, le ultime su Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma e Hakan Calhanoglu, entrambi in scadenza di contratto, sono stati l’argomento principali del servizio odierno di ‘Sport Mediaset‘ sul Milan.

Il club di Via Aldo Rossi, infatti, sta trattando il rinnovo del contratto di entrambi i calciatori con i rispettivi agenti, Mino Raiola e Gordon Stipic. Al momento ci sarebbe ancora distanza, per tutte e due le situazioni, tra domanda ed offerta. Anche se il futuro di Donnarumma e quello di Calhanoglu potrebbero essere totalmente differenti.

Il Milan, infatti, vuole andare avanti con Donnarumma ed il portiere, come ammesso qualche giorno fa, vuole lo stesso. La proposta dei rossoneri al ragazzo è di un contratto fino al 30 giugno 2024 per un ingaggio di 7 milioni di euro netti l’anno. La richiesta di Raiola è di un contratto più breve, fino al 30 giugno 2023, per uno stipendio, invece, di 8 milioni di euro netti a stagione.

La distanza non è eccessiva, un accordo può arrivare in tempi brevi. Questione Calhanoglu, al contrario, più complicata. Il Milan non sale oltre i 3,5 milioni di euro già proposti al suo entourage; ben distante dai 5 milioni di euro netti l’anno chiesti dall’agente per il numero 10 turco ex Amburgo e Bayer Leverkusen. Difficile che, in caso di un mancato accordo, il Milan possa cedere Calhanoglu nel calciomercato di gennaio. Più probabile che vada via da svincolato a luglio. In quel caso, attenzione alla Juventus.

Infine, ‘Sport Mediaset‘ ha fatto il punto sul rinnovo anche di Zlatan Ibrahimović. Ci sarebbe la volontà di continuare insieme ma, per ora, qualsiasi discorso sul prolungamento di contratto è ritenuto prematuro da entrambe le parti. Calciomercato Milan, importanti novità sul vice Ibra >>>