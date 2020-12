Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: lui vuole restare | News

Calciomercato Milan, Donnarumma ha tanta voglia di rossonero

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma vuole restare al Milan anche nelle prossime stagioni. Lo ha dichiarato, il portiere rossonero, prima di Milan-Fiorentina di domenica scorsa a ‘San Siro‘. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha ricordato come Donnarumma voglia prolungare la sua esperienza milanista proprio come Zlatan Ibrahimović.

Ma a che punto siamo con il rinnovo del contratto, che, come noto, scadrà il 30 giugno 2021? Per la ‘rosea‘, i dialoghi proseguono in questo periodo con incontri segreti. In questa fase si parla di cifre, ma non si è ancora trovato un punto d’incontro sullo stipendio che Donnarumma percepirà con il nuovo accordo (attualmente prende 6 milioni di euro netti a stagione).

Più avanti, magari, si discuterà anche sull’eventualità di inserire nel contratto una clausola rescissoria. Ma sono tutti aspetti, questi, complessi e concatenati. Quel che è certo, come si è appreso dalle parole di Donnarumma, è che il portiere vuole restare al Milan e che ha dato mandato al suo agente, Mino Raiola, di assecondare la sua volontà. Anche il club rossonero, per ammissione del Presidente Paolo Scaroni, ha registrato con soddisfazione la presa di posizione del portiere.

Donnarumma-Milan, ci sono le condizioni per andare avanti insieme. Presto si saprà qualcosa in più.