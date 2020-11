Scaroni: “Rinnovo Donnarumma? Ci sono le condizioni per andare avanti”

Scaroni apre al rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘GR Parlamento’. Queste le sue parole sul rinnovo di Gigio Donnarumma, atteso da diversi mesi e mai così vicino come in queste ultimissime settimane. “Non seguo direttamente le trattative, ma mi ha fatto molto piacere sentirgli dire che ama il Milan. Posso dire che l’amore è contraccambiato e quando ci si ama in questo modo ci sono le condizioni per andare avanti insieme”, le parole del presidente del club di via Aldo Rossi.

