Berlusconi, “Condizioni di salute peggiorate” per l’ex presidente del Milan

Berlusconi, condizioni di salute peggiorate

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’avvocato di Silvio Berlusconi, Federico Cecconi, ha rivelato questa mattina che le condizioni di salute dell’ex Presidente del Consiglio sono peggiorate. Negli ultimi giorni la salute dell’ex patron del Milan, che a settembre ha contratto il Covid-19, poi guarito, “avrebbe subito un peggioramento, rispetto ad un iter di miglioramento che si era avuto in precedenza e per questo i medici che lo seguono gli hanno consigliato riposo assoluto domiciliare, di non muoversi e di non svolgere attività”, ha dichiarato Cecconi. Oggi si è tenuta l’udienza nell’aula della Fiera di Milano del processo ‘Ruby ter’. Silvio Berlusconi, ovviamente, non era presente ma non ha chiesto comunque un rinvio per legittimo impedimento. Nel giugno del 2016, ricordiamo, dopo una grave anomalia cardiaca, Berlusconi era stato sottoposto a un delicato intervento a cuore aperto per la sostituzione della valvola aortica.

