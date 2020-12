Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: neri segnali di fumo | News

Calciomercato Milan: nubi nere sul rinnovo di Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, c’è pericoloso silenzio sul rinnovo del suo contratto. ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha parlato della situazione del numero 10 turco, che andrà in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno 2021.

Gordon Stipic, il suo agente, è rientrato in Europa dopo essere stato in Sudamerica e, si dice, a metà dicembre dovrebbe vedere Paolo Maldini e Frederic Massara. Argomento del summit, naturalmente, il prolungamento del contratto dell’ex Amburgo e Bayer Leverkusen.

Calhanoglu intende dare la priorità al Milan, ma, in questo momento, la distanza tra domanda ed offerta sembra essere eccessiva. I segnali di fumo sul rinnovo di Calhanoglu sono sempre scuri, per non dire neri … CALCIOMERCATO MILAN, ACCELERATA SU BRAHIM DÍAZ: LE ULTIME NEWS >>>