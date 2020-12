Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: un altro anno insieme | News

Calciomercato Milan: Ibrahimovic rinnoverà fino al 2022

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic va verso il rinnovo con il Milan fino al 30 giugno 2022. Ne è convinta ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola. La ‘rosea‘ ha sottolineato come Ibrahimovic, sulle ali di un avvio di stagione esaltante per il Diavolo, si sia deciso (così come Gigio Donnarumma) a prolungare il suo contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Ibrahimovic non ha ancora approfondito l’aspetto economico per il suo nuovo contratto. Questo, ha specificato il quotidiano sportivo nazionale, intenderà farlo soltanto nel momento giusto. Tuttavia, le battute a distanza con Paolo Maldini ed i sorrisi continui con il management della società milanista dimostrano quanto il bomber nativo di Malmö sia deciso a prolungare questa sua esperienza milanista.

D’altronde, nell’intervista rilasciata ieri al sito web ufficiale della UEFA, lo aveva detto: “La sfida era di far tornare questo Milan ai livelli del mio (biennio 2010-2012, n.d.r.). Comunque non sono mai soddisfatto. Questo è il motivo per cui sono qui”. Con un Milan che vola in vetta alla classifica e che ha messo nel mirino la qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo otto stagioni, Ibrahimovic non può mollare di certo sul più bello. CALCIOMERCATO MILAN, ACCELERATA SU BRAHIM DÍAZ: LE ULTIME NEWS >>>