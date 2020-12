Sampdoria-Milan, Kessié: “Il sogno? Andare in Champions League”

Sampdoria-Milan, le dichiarazioni di Kessié a fine gara

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Franck Kessié, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Sampdoria-Milan, gara della 10^ giornata di Serie A a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Kessié “Noi siamo un gruppo importante, un gruppo meraviglioso. Sapevamo che la partita di oggi sarebbe stata dura, ma abbiamo lottato fino alla fine. Non è facile giocare senza i nostri giocatori di esperienza come Simon Kjær e Zlatan Ibrahimović, però abbiamo lottato e fatto quello che ci ha detto l’allenatore per portare i tre punti a casa. L’obiettivo è la zona Champions League, non dobbiamo perdere la testa e continuare così. Il sogno? Andare in Champions”. LE PAGELLE POST-PARTITA DEI CALCIATORI ROSSONERI >>>