Pagelle Milan-Lecce, i voti di Gazzetta: una sola insufficienza

Emerson Royal: "Attento su Rebic, si butta in avanti per dare sbocchi alla manovra. Prova il cross, che non calibra bene, e tiene sotto pressione il Lecce. In crescita come fiducia". Voto: 6.

Bartesaghi: "Macchia l'esordio stagionale in Serie A con un rosso dopo 5 minuti. Provvedimento severo, ma doveva essere più attento. Esce tra le lacrime". Voto: 5.

Gabbia: "Imposta bene, controlla Krstovic e mostra sicurezza. Osannato per il gol nel derby, risponde con un'altra prestazione di spessore". Voto: 6.

Tomori: "Un recupero a tutta velocità strappa applausi. Non concede nulla nell'uno contro uno e conferma di star bene. La dietro è tornato ad essere un punto di riferimento". Voto: 6.

Theo Hernandez: "Raggiunge Maldini in vetta alla classifica dei difensori-bomber rossoneri. Aggiunge un assist e attacca come nei giorni d'oro: il Theo spento di Parma è un ricordo". Voto: 7,5.

Fofana: "Qualche sbavatura, ma in mezzo da copertura, sporca linee di passaggio e allarga il gioco. Cacciatore di palloni instancabile". Voto: 7.

Musah: "Utile". Voto: 6.

Reijnders: "Non servono pennellate come la punizione del 2-1 nel derby. Ordinato, non si risparmia quando c'è da rincorrere. Un mediano con i suoi piedi lo hanno in pochi". Voto: 6.

Pulisic: "Segna ancora ed è primo, con Thuram e Retegui, tra i marcatori della Serie A. Un'ora con la solita qualità e con l'opportunismo in occasione del 3-0, poi esce". Voto: 6,5.

Chukwueze: "Altra chance per tornare...quello del precampionato. Ci prova senza riuscire a far male: forse gli manca solo un po' di fiducia. A destra Pulisic ha un altro passo". Voto: 6.

Leao: "Fascia da capitano, lancia Theo verso il 2-0. Non brilla per continuità e perde troppi palloni, ma in fase di non possesso sembra battersi di più". Voto: 6.

Morata: "Recuperato all'ultimo dopo un fastidio accusato giovedì, sblocca il risultato e fa un grande lavorare in fase di non possesso. Sostituito tra gli applausi". Voto: 7,5.

Loftus-Cheek: "Fallisce il poker da buona posizione, poi timbra la traversa. Da trequartista dà fisicità e non fa abbassare il livello della pressione sul Lecce". Voto: 6.

Abraham: "Cerca il gol e macina chilometri pressando pure sul 3-0. Prende un palo e Falcone gli dice di no". Voto: 6.

Jovic: "Anche lui vorrebbe fare centro, ma non ci riesce". Voto: 6.

Mister Fonseca: "Terza vittoria di fila in campionato e primo posto. Il suo Milan è in crescita, più come fiducia che come gioco, e ha fiammate che fanno male". Voto: 7. LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, potenziale e segnali positivi. Ma c'è una situazione da migliorare