Pagelle Milan-Atalanta, i voti di ‘CorSera’ e ‘Repubblica’: che disastro

Milan-Atalanta 0-3: le pagelle dei quotidiani generalisti

PAGELLE MILAN-ATALANTA – Ieri sera, a ‘San Siro‘, pesante 0-3 incassato dal Milan di Stefano Pioli contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Superiorità netta, quella della ‘Dea‘, certificata dalle reti di Cristián Romero (26′), Jošip Iličić su rigore (53′) e Duván Zapata (77′). Oltre che da una serie incredibile di chance sotto porta.

Vediamo, dunque, come il ‘Corriere della Sera‘ e ‘Repubblica‘, quotidiani nazionali oggi in edicola, hanno giudicato la prestazione offerta dai calciatori rossoneri in occasione della sfida di ieri sera contro i nerazzurri. Una débâcle che, in casa Milan, deve far riflettere anche in vista dei prossimi impegni di Serie A, Coppa Italia ed Europa League.

‘Corriere della Sera‘ – G. Donnarumma 5,5; Calabria 6, Kjær 5,5, Kalulu 5 (dal 57′ Musacchio 5,5), Theo Hernández 5; Tonali 5, Kessié 5; Castillejo 5 (dal 70′ Mandžukić 6), Meïte 4,5 (dal 46′ Brahim Díaz 5,5), R. Leão 5 (dal 70’ Rebić 5); Ibrahimović 5. Allenatore: Pioli 5.

'Repubblica' – G. Donnarumma 5,5; Calabria 5, Kjær 5,5, Kalulu 5,5 (dal 57′ Musacchio 5), Theo Hernández 4,5; Tonali 5, Kessié 5; Castillejo 4,5 (dal 70′ Mandžukić 5,5), Meïte 4,5 (dal 46′ Brahim Díaz 6), R. Leão 5 (dal 70' Rebić 5); Ibrahimović 5. Allenatore: Pioli 5.