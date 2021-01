Calciomercato Milan – Maldini su un top player svincolato | News

Calciomercato Milan: l’ultima idea di Maldini

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Paolo Maldini e Frederic Massara, direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, sono stati molto impegnati in questi giorni. Si sono adoperati, infatti, per rinforzare la rosa della squadra di Stefano Pioli al fine di poter lottare al vertice fino al termine della stagione.

Il Milan ha preso in prestito con diritto di riscatto il centrocampista Soualiho Meïte e il difensore Fikayo Tomori. In più, ha ingaggiato l’attaccante Mario Mandžukić, svincolato. Ma, secondo quanto riferito, in Spagna, dal sito web ‘fichajes.net‘, il Milan potrebbe non aver finito qui i suoi colpi in entrata. Maldini, infatti, si è reso conto di quanto il Diavolo necessiti di un vero e proprio vice di Hakan Çalhanoğlu, attualmente fermo a causa del coronavirus.

Un giocatore che, quando manca il turco, sia in grado di accendere il Milan negli ultimi venti metri e che sia bravo ad innescare le tante, forti punte del Diavolo, quali lo stesso Mandžukić, poi Zlatan Ibrahimović, Ante Rebić e Rafael Leão. E Maldini avrebbe individuato questo calciatore in uno svincolato di lusso. Stiamo parlando di Samir Nasri, classe 1987, centrocampista offensivo francese libero sul mercato dopo l’ultima esperienza in Belgio nella fila dell’Anderlecht.

Il nativo di Marsiglia potrà essere il prossimo colpo del Milan nel calciomercato invernale 2021? Non è escluso. Nasri, infatti, vanta una notevole esperienza internazionale: ha giocato con Olympique Marsiglia, Arsenal, Manchester City e Siviglia ad altissimo livello, prima di perdersi un po’ nelle ultime avventure con Antalyaspor, West Ham e, per l’appunto, Anderlecht. Il Milan avrebbe preso contatti con Nasri per valutare la possibilità di una sua incorporazione in organico.

Il ragazzo cerca una nuova opportunità nel calcio che conta e non è detto che non siano i rossoneri ad offrirgliela. TUTTE LE NEWS PIÙ IMPORTANTI SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>