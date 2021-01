Calciomercato Milan – C’è un ritorno di fiamma in difesa. Le ultime | News

Milan, c’è un ritorno di fiamma. Le ultime sul calciomercato

Milan, ancora attivo sul calciomercato? E’ da inizio stagione che deve fare la conta degli indisponibili, tra coronavirus e infortuni. Siamo a metà annata, eppure l’emergenza non accenna a fermarsi. La società è intervenuta con gli acquisti di Meite, Mandzukic e Tomori, ma Stefano Pioli continua a perdere i pezzi. Ieri nuovo infortunio per Simon Kjaer, che ha dovuto lasciare il campo per un problema muscolare. Al suo posto Tomori, con Gabbia infortunato e Kalulu non in perfette condizioni per un trauma contusivo al muscolo obliquo dell’addome.

Insomma, il Milan a Bologna rischia di avere a disposizione solo Romagnoli e Tomori. Siamo in un punto cruciale della stagione, dunque la società deve stare molta attenta a non gettare alle ortiche il grande lavoro fatto in questi mesi. A tal proposito, sono da segnalare le parole di Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, che non ha escluso un ultimo colpo di mercato: “In questo momento ci riteniamo al completo, ma vedremo se ci saranno opportunità da cogliere”.

Attenzione dunque al nome di Merih Demiral. Il turco, anche per il sopraggiungere di alcuni problemi fisici, non ha trovato tanto spazio alla Juventus. Considerando il possibile rinnovo di Giorgio Chiellini, unito a possibili nuovi acquisti in difesa, spingono l’ex Sassuolo lontano da Torino. Per cederlo, il club bianconero chiede circa 20 milioni di euro, ma rispetto al passato non sembra così contrario a un eventuale cessione.

Il Milan, dunque, ci pensa, sia per gennaio e sia soprattutto per l'estate. Maldini e Massara valuteranno nei prossimi mesi se esercitare il diritto di riscatto dal Chelsea per Tomori, ma nel frattempo si valuterà anche la possibilità di acquistare Demiral. Il turco sarebbe ben felice di approdare in rossonero, anche perchè ritroverebbe Hakan Calhanoglu, suo compagno di squadra in Nazionale. Staremo a vedere