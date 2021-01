Calciomercato Milan – Terzino sinistro: idea dalla Spagna | News

Milan, occasione in Liga: le ultime sul calciomercato rossonero

Milan, ancora attivo sul calciomercato? E’ questa la domanda che si pongono i tifosi. La società rossonera ha già acquistato in questa sessione invernale Soualiho Meite, Mario Mandzukic e Fikayo Tomori, ma non è escluso che ci sia un ultimo colpo last minute.

Frederic Massara, direttore sportivo del Milan, prima del fischio d’inizio del derby di Coppa Italia, non ha escluso questa possibilità: “Vice Theo Hernandez ? In questo momento ci riteniamo al completo, ma vedremo se ci saranno opportunità da cogliere. Dalot può fare bene quel ruolo”.

Il Milan, dunque, interverrà solo nel caso in cui ci fosse una vera opportunità di mercato. A tal proposito, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da ‘Chiringuito’, Maldini starebbe pensando a José Luis Gaya. Terzino sinistro classe 1995, avrebbe già espresso la volontà di lasciare il Valencia.

Il club spagnolo sembra avere diversi problemi finanziari, e dunque il Milan potrebbe approfittarne. Il valore di Gaya su transfermarkt è di 35 milioni di euro, ma il Valencia potrebbe accontentarsi di molto meno. Il terzino ha già diverse presenze nella nazionale spagnola, con cui tra l’altro ha già segnato due gol. Nella stagione attuale, invece, ha totalizzato fino a questo momento 18 presenze, fornendo 4 assist.

Insomma, stiamo parlando di un giocatore che può fare molto bene in Italia. Vedremo cosa succederà, ma il Milan vuole rendere ancora più competitiva la rosa a disposizione di Pioli. Lo scudetto, in fondo, non sembra poi essere così lontano. Sempre a proposito di calciomercato: il Milan valuta una grande tentazione. VAI ALLA NOTIZIA>>>