Calciomercato Milan – Sfumato il difensore per giugno: va al Salisburgo

Calciomercato Milan, sfuma l’obiettivo in difesa

Ultimo giorno di calciomercato invernale per un Milan che, in maniera lungimirante, ha anticipato tutti e chiuso i propri colpi in netto anticipo. La dirigenza e l’allenatore, in coro, hanno sempre ripetuto lo stesso ritornello: “Se ci sarà la possibilità di rinforzare la squadra, ci faremo trovare pronti”. Detto fatto, per un Diavolo che ha acquistato un giocatore per reparto: per le mediana è arrivato Soualiho Meite dal Torino, in difesa Fikayo Tomori e per l’attacco lo svincolato Mario Mandzukic. Difficile fare meglio con una disponibilità economica limitata vista la crisi Covid che ha colpito l’intero mondo del calcio.

L’unico tassello mancante, forse, sembra un vice Theo Hernandez, ma la società pone una grande fiducia in Diogo Dalot, che ha spesso occupato quello ruolo nel corso della stagione. D’ora in poi si farà sul serio, con un Milan ancora primo in campionato e che dovrà affrontare i sedicesimi di Europa League contro la Stella Rosa. La rosa, adesso, sembra abbastanza profonda per affrontare al meglio entrambe le competizioni. Mercato finito e dirigenza in vacanza? Neanche per sogno. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno già iniziato a lavorare in vista di giugno. Nelle scorse settimane, dalla Polonia, hanno accostato con insistenza Kamil Piatkowski al Milan. Il difensore centrale, attualmente in forza al Rakov, sembrava essere un tassello da inserire in rosa a partite dalla prossima stagione. Inutile dire che il Milan è sempre attento ai giovani talenti in giro per l’Europa.

Una voce che, però, sembra destinata a rimanere tale. Secondo quanto riferisce ‘meczyki.pl’, il classe 2000 è diretto al Red Bull Salisburgo. Gli austriaci verseranno 5 milioni di euro nelle casse del club polacco (con percentuale sulla futura rivendita), che potrà beneficiare delle prestazioni di Piatkowski fino alla fine della stagione. Non c’erano solo i rossoneri sul ragazzo: il Salisburgo ha battuto la concorrenza anche di Borussia Dortmund e Atalanta.

