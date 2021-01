Milan-Atalanta, Ilicic: “Sono un uomo felice. Continuiamo a fare grandi cose”

Milan-Atalanta, le dichiarazioni di Ilicic nel post-partita

MILAN-ATALANTA ULTIME NEWS – Josip Ilicic, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Milan-Atalanta. La gara si è svolta a ‘San Siro‘ ed è valida per la 19^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Ilicic.

“Abbiamo fatto una buona partita sotto tutti i punti di vista. Abbiamo creato e difeso bene. Loro sono la squadra più forte d’Italia, siamo primi in classifica. Ma abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi. Ci abbiamo messo qualità. Noi dobbiamo guardare avanti. Non dobbiamo guardare indietro, non sarebbe giusto. Ci sono tante partite da giocare. Pensiamo alla prossima, che sarà una gara importante. Abbiamo fatto già grandi cose, continuiamo a farle. Dobbiamo pedalare, come adesso, e fare cose migliori. Perché si può migliorare sempre. Io un artista? No, sono un uomo felice perché posso giocare a calcio, che è la cosa che amo di più. Voglio continuare a farlo finché riesco. L’occasione nel finale? Sono cose in cui devo migliorare. A volte in testa mi viene qualcosa all’ultimo secondo … Fortunatamente gli altri hanno fatto gol. Il Milan era una squadra molto forte. Penso al pubblico, che ci manca molto. Con il pubblico sarebbe stata una partita ancora più bella da giocare. Speriamo che torni. Io sono un uomo felice: spero che questo che succede ora passi in fretta e che si torni a vivere normalmente.

