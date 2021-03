Pagelle Manchester United-Milan, i voti della Gazzetta: Meïte con personalità

Manchester United-Milan 1-1: le pagelle de ‘La Gazzetta dello Sport’

Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League ad ‘Old Trafford‘, è terminata 1-1. Un buon pareggio in vista del ritorno di giovedì prossimo a ‘San Siro‘. Vediamo, dunque, voti e giudizi dei calciatori rossoneri nelle pagelle pubblicate da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola.

Pagelle Manchester United-Milan, il migliore in campo

Simon Kjær, voto 7,5: “Non aveva mai segnato con la maglia del Milan, ma difficilmente sbaglia a recitare la sua parte. Il fattore K forse meno atteso ad ‘Old Trafford’, dopo i fasti di Kaká nel doppio confronto del 2007. Lo hanno definito l’Ibrahimović della difesa e un caso non è. Perfetto con Martial, al quale non lascia mai spazio, incolpevole sul gol dell’improvviso vantaggio dello United, figlio di una disattenzione comune tra Tomori e Donnarumma. Ma il danese non è mai fuori posizione. Professore di tattica, ha gioco facile e si regala un finale da sogno. Per lui e per il Milan”.

Pagelle Manchester United-Milan, il giudizio sul mister

Stefano Pioli, voto 7: “Che dire? Ancora una volta una partita importante da affrontare con i cerotti ed ancora una volta trova la soluzione. L’alchimista accresce la sua fama anche in Europa. Ha portato i suoi a dominare ad ‘Old Trafford’: un’impresa non da poco”.

Pagelle Manchester United-Milan, standing ovation per Kessié

Franck Kessié, voto 7,5: “Il Presidente non sbaglia un colpo. Gli annullano un gol prezioso, ma non si dà per vinto: chiude, riparte, in alcune situazioni fa anche il centravanti. Sovrasta lo United anche quando scala sulla trequarti. Un giocatore universale”.

Pagelle Manchester United-Milan: bella gara di Meïte

Soualiho Meïte, voto 7: “In crescita, anche sul piano della personalità. Da gregario di Kessié è praticamente perfetto. Sui colpi di testa c’è sempre e protegge la difesa nel migliore dei modi”.

Pagelle Manchester United-Milan, Brahim Díaz è una delizia

Voto 6,5, poi, per molti calciatori del Diavolo impegnati a Manchester. Si parte da Davide Calabria (“Quasi sempre attento su James, produce buoni cross”), si prosegue con Alexis Saelemaekers (“Sulla sua fascia si costruisce molto, soprattutto nel primo tempo”), Brahim Díaz (“Tocchi deliziosi e visione di gioco. Leggerino, ma lo spirito giusto non gli manca”) e si finisce con Rade Krunić (“Niente magie su punizione, ma tanto dinamismo. E batte l’angolo che tiene meritatamente in corsa il Milan”).

Pagelle Manchester United-Milan, l’errore di Gigio e Tomori

Voto 6, dunque, per Gigio Donnarumma (“Non fa il fenomeno: lo salva il palo su Maguire, si fa sorprendere da Diallo”), Fikayo Tomori (“Gara di alto livello, macchiata dalla leggerezza imperdonabile che avrebbe potuto pregiudicare la qualificazione del Milan. Con Donnarumma confeziona in pratica il gol dello United”), Diogo Dalot (“Qualche scelta sbagliata, ma una buona collaborazione con i compagni”). Sufficienza anche per i subentrati Sandro Tonali, Samu Castillejo e Pierre Kalulu.

Pagelle Manchester United-Milan, evanescente Leão

Rafael Leão, voto 6, il peggiore in campo del Milan: “Evanescente nelle conclusioni, e per il Milan è un peccato. Ma con un guizzo di classe trova il corner che porta al pareggio. Ancora si intravede un talento strepitoso, soprattutto nella posizione di esterno. Ripassare per la concretezza da prima punta”. Il Milan vuole prendere in Brasile il post Ibra. Ecco di chi si tratta >>>