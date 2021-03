Manchester United-Milan, Pioli: “Gara di personalità: siamo il Milan”

Manchester United-Milan, le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Queste le sue dichiarazioni.

Sulla partita del Milan: “La squadra ha giocato con personalità, è quello che volevamo fare. Sapendo che gli avversari sono forti e veloci ci siamo presi rischi calcolati, siamo stati squadra dall’inizio alla fine. Il risultato poteva essere anche migliore ma ci dà fiducia per il ritorno, dovremo mettere in campo una prestazione di alto livello”.

Su dove bisogna migliorare: “La prestazione l’abbiamo fatta in tutto e per tutto. Peccato per la situazione in cui abbiamo preso gol, ma è stata l’unica occasione che hanno avuto oltre a quella di James. Siamo stati compatti e ci siamo proposti bene in avanti, siamo stati pericolosi. Ora recuperiamo energie, ci concentriamo sul Napoli e poi penseremo al ritorno”.

Sul regalare al Milan la filosofia del Milan di Schiaffino, Rivera, del GreNoLi: “Grazie per i complimenti, i riferimenti sono gratificanti. Siamo il Milan, ci sentiamo dentro in tutto e per tutto. Vogliamo dare soddisfazioni al club e ai tifosi, la mentalità deve essere questa. La squadra ha approcciato bene la gara, abbiamo le nostre qualità per mettere in difficoltà gli altri. Soddisfatti per stasera ma il passaggio del turno è ancora lontano. Questa prestazione ci deve dare ancora più convinzioni per continuare a fare bene in Europa e in campionato”.

Sulle sue idee: “L’allenatore ha delle idee e dei concetti, se sei convinto è più facile trasmetterli. Ho la fortuna di allenare un gruppo speciale, non sono normali né tecnicamente né moralmente. Ho la loro disponibilità e la loro convinzione, quando ci sono queste cose poi possono arrivare prestazioni del genere e quando fai queste prestazioni poi arrivano spesso e volentieri anche i risultati”. Le pagelle post-partita dei calciatori rossoneri >>>