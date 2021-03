Pagelle Manchester United-Milan 1-1: Kjaer salvatore, Kessie super | Europa League News

PAGELLE MANCHESTER UNITED-MILAN – Risultato più che giusto. Perdere per 1-0 sarebbe stata un’ingiustizia troppo pesante per il Milan. Un grandissimo primo tempo con un gol annullato forse ingiustamente per un tocco di mano di Franck Kessie. Lo United si rende pericoloso con Maguire nel primo tempo e segna nel secondo con Diallo, perfettamente imbeccato da Bruno Fernandes. Ma il Milan non molla e si ricompone riprendendo in mano il gioco. All’ultimo minuto ci pensa Simon Kjaer con il suo primo gol rossonero a regalare un pareggio sacrosanto. Ottimo risultato in vista del ritorno. Ecco le nostre pagelle.

