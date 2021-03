GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 12 marzo 2021

Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi

Questa la prima pagina de ‘La Gazzetta dello Sport‘, in edicola oggi, venerdì 12 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con un titolo eloquente: “L’EuroMilan è tornato“. I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, dominano in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Si vedono annullare due gol, vanno sotto e poi pareggiano al 92′ con Simon Kjær. Giovedì prossimo, a ‘San Siro‘, il Milan cercherà la qualificazione ai quarti.

Richiamo in copertina anche per il 3-0 della Roma sullo Shakhtar Donetsk: torna al gol in giallorosso Stephan El Shaarawy. Nel riquadro verticale, poi, si parla di Christian Eriksen, da oggetto misterioso a elemento imprescindibile per il centrocampo dell’Inter. In basso, infine, un’intervista esclusiva con Michel Platini. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>