Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (12/03/2021)

‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con un titolo eloquente: “L’EuroMilan è tornato“. I rossoneri di Stefano Pioli, infatti, dominano in casa del Manchester United nell’andata degli ottavi di finale di Europa League. Si vedono annullare due gol, vanno sotto e poi pareggiano al 92′ con Simon Kjær. Giovedì prossimo, a ‘San Siro‘, il Milan cercherà la qualificazione ai quarti. Richiamo in copertina anche per il 3-0 della Roma sullo Shakhtar Donetsk: torna al gol in giallorosso Stephan El Shaarawy. Nel riquadro verticale, poi, si parla di Christian Eriksen, da oggetto misterioso a elemento imprescindibile per il centrocampo dell’Inter. In basso, infine, un’intervista esclusiva con Michel Platini.

