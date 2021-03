Manchester United-Milan, Meïte: “Con Kessié sul campo è tutto più facile”

Manchester United-Milan, le dichiarazioni di Meïte nel post-partita

Soualiho Meïte, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Manchester United-Milan, gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Ecco le sue dichiarazioni.

“L’abbiamo visto, in partita, che possiamo fare delle belle cose. Non è che oggi abbiamo giocato male. Abbiamo giocato bene, molto bene, contro una grande squadra come il Manchester United. A loro mancavano tanti giocatori, ma non tanti come a noi. Abbiamo dimostrato che possiamo fare delle belle cose davvero”, ha detto Meïte.

"Io con Franck Kessié mi capisco, è più facile per me. Parliamo francese, siamo ivoriani, fuori dal campo stiamo insieme. Con questa relazione possiamo fare bene, sul campo diventa tutto più facile e l'abbiamo visto oggi. Milan con le bollicine? Mi piace", ha concluso l'ex Torino.