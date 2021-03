Calciomercato Milan – È in Brasile il post-Ibrahimovic: le ultime | News

Calciomercato Milan: Ibrahimovic resterà. Chi giocherà con lui?

Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic è stato, senza dubbio, un grande colpo di calciomercato del Milan nel gennaio 2020. Il centravanti svedese, da quando ha nuovamente messo piede a Milano, ha segnato 27 gol in 41 gare disputate. Qualche problema muscolare di troppo, è vero, ma tutto ciò è anche comprensibile visto che Ibra compirà 40 anni il prossimo 3 ottobre.

Il suo rendimento finora ha pienamente soddisfatto il tecnico Stefano Pioli e la dirigenza rossonera, direttore tecnico Paolo Maldini in testa. Nel prossimo calciomercato estivo, dunque, il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan sarà uno dei primi punti da trattare. Con Mino Raiola, si sa, non è mai facile negoziare. Ma c’è la volontà, da ambedue le parti, di proseguire il rapporto anche per il 2021-2022.

Ma il Diavolo non può restare con il solo Zlatan di punta. Rafael Leao, infatti, sta dimostrando gara dopo gara di non essere un grande bomber e Mario Mandzukic, fin qui, è stato limitato da problemi muscolari nella sua esperienza milanista. Si sta facendo largo, dunque, l’idea di prendere un giovane attaccante. Un elemento di prospettiva, che possa crescere al fianco di Ibrahimovic, ma, al contempo, essere in grado di giocare titolare sin da subito.

‘Calciomercato.com‘ ha sottolineato come il Milan abbia avviato dei contatti con l’agente Giuliano Bertolucci per capire se ci sono margini di manovra per arrivare a Kaio Jorge, classe 2002, stellina del Santos che piace anche a tanti altri club. In Italia, Juventus e Inter. All’estero, si segnala l’interesse di Olympique Marsiglia, Shakhtar Donetsk, Arsenal e Chelsea. Il contratto del giovane gioiello del ‘Peixe‘ scadrà il 31 dicembre 2021 e, pertanto, può arrivare ad una cifra irrisoria.

Il Diavolo, dunque, sta valutando l’opportunità se pescare il vice Ibrahimovic in Brasile. Restano, comunque, in piedi anche piste alternative, quali Andrea Belotti (Torino), Donyell Malen (PSV Eindhoven) e Myron Boadu (AZ Alkmaar). Questi ultimi due, come Ibra, assistiti da Raiola. Leggi qui l’intervista di Maldini sulle futuro mosse di mercato del Milan >>>