Calciomercato Milan – Gli occhi di Maldini su un talento in Bundesliga

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, potrebbe portare un altro giovane in squadra. Il punto

Daniele Triolo

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, pensa costantemente al calciomercato: il suo obiettivo, infatti, è cercare di migliorare la rosa a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli nella prossima stagione. La squadra rossonera, in corsa per un posto in Champions League in campionato ed eliminata di misura dall'Europa League dal più quotato Manchester United, infatti, può decollare con 2-3 ritocchi nei posti giusti.

Maldini, presumibilmente, punterà un nuovo terzino sinistro, poiché Theo Hernández non ha un vice di ruolo. Quindi un centrocampista, un attaccante centrale ed un paio di elementi sulla linea dei trequartisti. Un vice di Hakan Çalhanoğlu ed un nuovo esterno destro d'attacco. Visto che né Alexis Saelemaekers né Samu Castillejo riescono a portare in dote al Milan un discreto quantitativo di gol ed assist.

Maldini aveva pensato ad irrobustire l'organico rossonero con Florian Thauvin ed Otávio Monteiro. I due sono rispettivamente in scadenza di contratto con l'Olympique Marsiglia e con il Porto. Entrambi, però, potrebbero rinnovare il proprio accordo con gli attuali club. Diavolo, dunque, beffato? No, perché la dirigenza del club di Via Aldo Rossi tiene sempre gli occhi aperti. Il Milan avrebbe già pronto l'affondo per un paio di elementi che farebbero al caso di Pioli.

Uno, Lucas Vázquez, è in scadenza di contratto con il Real Madrid. Piace anche all'Everton e, pertanto, non è così facile mettere le mani sul suo cartellino, nonostante possa arrivare a parametro zero. Ma il colpo di calciomercato del Milan, per la fascia destra in attacco, potrebbe arrivare dalla Bundesliga tedesca, torneo che, notoriamente, mette in mostra talenti di ottima caratura destinati a spiccare poi il volo verso palcoscenici più prestigiosi.

Il Milan, infatti, avrebbe messo gli occhi su Silas Wamangituka, classe 1999, congolese di proprietà dello Stoccarda che risponde in pieno ai requisiti di ricerca del club rossonero. Cresciuto nelle giovanili del Paris FC, la seconda squadra della capitale francese, e in Germania dall'agosto 2019, Wamangituka, in stagione, ha messo a segno già 13 gol in 26 gare tra campionato e coppa nazionale con la maglia biancorossa.

Al conto, poi, vanno aggiunti anche 5 assist. Giovane, talentuoso, dall'ingaggio contenuto, con numeri promettenti e destinati a migliorare. L'identikit perfetto del calciatore che il fondo Elliott Management Corporation, in genere, fa di tutto per portare in rossonero. Il giocatore, nativo di Kinshasa, piace anche ai top club in Bundesliga (Bayern Monaco, Borussia Dortmund e RB Lipsia su tutti) ed è valutato tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

Maldini, pertanto, dovrà affrettarsi se, nel calciomercato estivo 2021, vorrà portare Silas Wamangituka al Milan. Potrebbe rapidamente diventare l'idolo dei tifosi su quella fascia destra. Intanto si riaccende la pista per un forte difensore >>>