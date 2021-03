Mercato Milan – L’esterno d’attacco può sfumare, rinnovo possibile / News

Mercato Milan, le ultime sul giocatore francese

Nonostante un mercato di gennaio vissuto da protagonista, il Milan ha accusato una flessione dal punto di vista dei rendimento e dei risultati. L’arrivo di Fikayo Tomori, Soualiho Meite e Mario Mandzukic, non è bastato a tenere botta contro un’Inter sempre più lanciata verso lo scudetto. C’è ancora molto da lavorare per rendere la squadra vincente, ma le basi, indubbiamente, ci sono tutte. Adesso bisogna difendere a tutti i costi una Champions League vitale per diversi motivi. Intanto per rilanciare uno status troppo martoriato negli ultimi anni, ma anche per poter ambire ad acquisti top dalla prossima sessione in poi.

E’ inevitabile pensare già a giugno per programmare al meglio l’avvenire rossonero. L’attuale rosa a disposizione di Stefano Pioli, nonostante sia abbastanza completa, evidenzia una lacuna forse più evidente di altre: l’esterno d’attacco destro. I soli Alexis Saelemaekers e Samu Castillejo non sembrano dare la spinta necessaria ad una squadra che ha voglia di ritornare subito in alto (sui due esterni ecco la nostra domanda a Pioli in conferenza). In tal senso, ne mesi scorsi, Paolo Maldini si è sbottonato su un obiettivo di mercato concreto: Florian Thauvin.

Il direttore tecnico ha ammesso l’interesse nei confronti di un giocatore che potrebbe liberarsi a parametro zero in estate. Un’occasione troppo ghiotta da lasciarsi sfuggire viste le qualità del giocatore e la convenienza dell’operazione. Negli ultimi giorni, però, qualcosa potrebbe essere cambiato. L’arrivo di Jorge Sampaoli sulla panchina del Marsiglia ha dato una scossa positiva all’ambiente e allo stesso Thauvin, autore di un gol nel match vinto contro il Brest per 3-1. Ecco le sue parole a fine partita: “C’è stata un’esplosione di gioia per me quando ho segnato quel gol. Voglio davvero dare il massimo per il club e come ho detto è un nuovo inizio. È stata una partita importante e questi sono obiettivi che uniscono le persone, questo è stato molto importante oggi. La mia celebrazione è stata quella di dare il benvenuto all’allenatore e soprattutto un felice compleanno”.

Parole che suonano come una dichiarazione d’amore. Parole che potrebbero rappresentare il preludio del suo rinnovo di contratto.

Intanto il rinnovo di Ibrahimovic con il Milan è ad un passo.