Calciomercato Milan – Trovato l’esterno d’attacco: l’offerta di Maldini

Le ultime news di calciomercato sul Milan: sfumato Otávio, il direttore tecnico Paolo Maldini ha già ben chiaro in mente chi acquistare ...

Daniele Triolo

La Serie A è in sosta per gli impegni delle Nazionali e tiene banco, in queste ore, il calciomercato. Il Milan, andato al riposo in campionato con una bella vittoria sul campo della Fiorentina, deve pensare a come poter rinforzare la squadra a disposizione di Stefano Pioli in vista della prossima stagione.

Sono diversi i ruoli in cui Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo rossonero, si stanno concentrando al fine di regalare all'allenatore del Milan i calciatori di cui ha bisogno per essere ancora più competitivo su tutti i fronti. In Italia, dunque, ma anche in Europa.

Nel prossimo calciomercato estivo, quindi, il Milan vuole reperire un terzino sinistro, un nuovo centrocampista ed un nuovo centravanti. Attenzione, però, perché qualcosa si muove anche nel ruolo di esterno destro d'attacco. La prima scelta del Diavolo, come noto, è Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia. Il quale, però, combattuto se rinnovare o meno con i francesi, piace anche a Leicester City, Valencia e Siviglia.

In seconda battuta c'era Otávio Monteiro del Porto. Ma il brasiliano, proprio ieri, ha rinnovato il suo contratto con i lusitani fino al 2025. Milan, quindi, beffato? Tutt'altro. Perché, secondo quanto riferito dal quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina, il Milan sarebbe pronto a mettere a segno un bel colpo di calciomercato. Con la società rossonera pronta a valorizzare, stavolta, il 'Made in Italy', il meglio che il nostro campionato ha da offrire.

Sarebbe, infatti, in arrivo al Milan il bravo Riccardo Orsolini, classe 1997, esterno offensivo del Bologna. Mancino che gioca a destra, come Thauvin e lo spagnolo Samu Castillejo, già in organico, Orsolini andrà in scadenza di contratto con i felsinei il 30 giugno 2022 ed è pronto a compiere il grande salto in una big del nostro calcio. Il Milan, per l'appunto. Per il quotidiano generalista, il Diavolo è pronto a mettere sul piatto del Bologna una cifra compresa tra i 18 ed i 20 milioni di euro.

Prezzo sostenibile per un calciatore di sicuro talento e dall'avvenire assicurato. L'ingaggio di Orsolini (1,2 milioni di euro netti l'anno), tra l'altro, rientra in pieno nei parametri del fondo Elliott Management Corporation. Il giocatore, che piace al Milan sin dai tempi in cui giocava in Serie B, con la maglia dell'Ascoli, in questa stagione ha finora segnato 6 gol e fornito 4 assist in 26 gare tra campionato e Coppa Italia con la formazione di Siniša Mihajlović. Intanto emergono due nomi per il ruolo di vice di Ibrahimović >>>