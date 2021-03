Calciomercato Milan – Siviglia e Valencia su Thauvin | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Florian Thauvin, da tempo accostato al Milan, è finito sul taccuino dei dirigenti del Siviglia e del Valencia

Stando a quanto riportato da Calciomercato.com, non c'è solo il Milan sull'attaccante del Marsiglia Florian Thauvin. Il giocatore francese, che si libererà a parametro zero al termine di questa stagione, gode anche dell'interesse di due squadre spagnole. I club in questione sono il Siviglia e il Valencia. Il desiderio del campione del mondo è quello di giocare in una squadra che parteciperà alla prossima Champions League, dunque per i rossoneri sarà fondamentale arrivare tra le prime quattro in campionato. Verso Milan-Manchester United: le ultime sulle condizioni di Leao, Ibrahimovic e Bennacer.