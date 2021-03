Milan-Manchester: Leao in dubbio, novità su Ibrahimovic e Bennacer

Milan-Manchester: le condizioni dei rossoneri

Milan e Manchester United si affronteranno giovedì sera alle 21 allo Stadio ‘San Siro’ per quella che sarà la partita di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Stefano Pioli può contare su alcuni recuperi importanti. Sono tornati in gruppo Ismael Bennacer e Zlatan Ibrahimovic, entrambi hanno svolto con regolarità l’allenamento di oggi insieme al resto della squadra. Anche Alessio Romagnoli è rientrato dal suo infortunio al piede, ma molto probabilmente partirà dalla panchina così come il centocampista algerino e l’attaccante svedese.

A proposito di attaccanti, l’allenatore rossonero deciderà solamente nella giornata di domani se convocare o meno Rafael Leao. Il portoghese, uscito anzitempo dal campo nella gara contro il Napoli, ha accusato un fastidio al flessore della coscia destra ed è in forte dubbio per la sfida contro i ‘Red Devils’. Non ci sarà nemmeno Mandzukic, l’ex Juventus rientrerà a pieno regime dopo la sosta delle Nazionali. Dunque l’unico sicuro del posto da titolare per il match europeo sarà Ante Rebic, in cerca di riscatto dopo il brutto episodio nella gara contro i Partenopei che gli è valsa la squalifica in campionato per due giornate. Intanto pare sfumare un obiettivo di mercato del Milan.