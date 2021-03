Calciomercato Milan – Sfuma Otavio: ufficiale il rinnovo con il Porto

Sfuma un obiettivo di calciomercato del Milan. Ufficiale il rinnovo del trequartista Otavio con il Porto: contratto fino al 2025

Nelle scorse settimane il nome di Otavio è stato accostato con insistenza al Milan. Il trequartista portoghese, in scadenza con il Porto a giugno, poteva essere un'occasione importante a parametro zero. Niente da fare per Diavolo e Leicester, che seguivano il giocatore da vicino. E' infatti ufficiale l'accordo per il rinnovo con il club lusitano fino al 2025.