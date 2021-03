Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (23/03/2021)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di un possibile valzer delle panchine al termine della stagione. Rischia Andrea Pirlo alla Juventus: su di lui, l'ombra del possibile ritorno di Massimiliano Allegri. A Roma, invece, sempre più probabile il divorzio da Paulo Fonseca: ai giallorossi piace Maurizio Sarri. Fonseca potrebbe andare al Napoli (alternativa Ivan Jurić), con Gennaro Gattuso alla Lazio al posto di Simone Inzaghi. In alto, sotto la testata, si parla del prossimo calciomercatoestivo: i nomi di Dušan Vlahović, Wilfried Singo e Gianluca Scamacca sul taccuino di molti club. In basso, infine, spazio alla conferenza stampa di Zlatan Ibrahimović, tornato in Svezia per giocare con la sua Nazionale.