Nazionali – Milan, 14 giocatori convocati: tutti gli impegni dei rossoneri

Sono 14 i calciatori del Milan convocati dalle rispettive selezioni Nazionali: eccoli tutti con tutte le partite che giocheranno in settimana

In questa fase scenderanno in campo Sandro Tonali, Matteo Gabbia, Brahim Díaz, Pierre Kalulu (alla prima convocazione in U21) e Diogo Dalot. Contemporaneamente iniziano le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022 per le nazionali maggiori, con tanti rossoneri che scenderanno in campo.