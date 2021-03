Calciomercato Milan – Prende quota una candidatura per l’attacco | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: i rossoneri sono alla ricerca di un altro attaccante per il 2021-2022. Chi sarà il prescelto?

I 'rumors' di calciomercato, in questi giorni, accostano molti nomi al Milan. Il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara stanno sondando, sia in Italia sia in Europa, alcuni profili. Giocatori che potrebbero fare al caso del Diavolo. Nel nostro campionato sono principalmente tre i centravanti che sembrano fare gola al Milan. Si tratta di Andrea Belotti , classe 1993, del Torino, di Gianluca Scamacca , classe 1999, di proprietà del Sassuolo ma quest'anno al Genoa e di Dušan Vlahović , classe 2000, della Fiorentina.

Citati in rigoroso ordine di età, dal più esperto al più giovane. C'è una candidatura, però, che sta scalando rapidamente le gerarchie nel club di Via Aldo Rossi. Un po' perché per Scamacca ( 25 milioni di euro) e Vlahović ( 40 ) la valutazione è alta. Un po' perché si tratta di un elemento più 'futuribile' rispetto a Belotti. Stiamo parlando di Odsonne Édouard , classe 1998, centravanti francese cresciuto nelle giovanili del PSG ed oggi bomber del Celtic .

Édouard, 20 gol e 5 assist in 34 gare tra campionato e coppe, finora in stagione, con il Celtic sarebbe un gran colpo per il Milan. I rossoneri sono rimasti impressionati dal centravanti originario della Guiana francese nel confronto di Europa League disputatosi nello scorso dicembre a 'San Siro' e vinto 4-2 dal Diavolo, ma con Édouard in gol in avvio. Non è escluso che nell'operazione possa essere incluso il cartellino di Diego Laxalt, attualmente in prestito secco alla squadra cattolica di Glasgow. Dal Portogallo, invece, rilanciano su un altro nome per il Diavolo >>>