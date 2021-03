Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: contatti tra club e Raiola

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Gigio Donnarumma resterà in rossonero? Proseguono i colloqui tra la società ed il suo procuratore

Daniele Triolo

La vicenda di calciomercato del momento? Il rinnovo del contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma con il Milan. Ne he parlato 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, ricordando come, esattamente come quattro anni fa, la situazione sia esplosa in concomitanza con l'inizio dei Campionati Europei Under 21.

Nel 2017, con Donnarumma che difendeva i pali degli azzurrini nella rassegna in Polonia, come si ricorderà erano stati esposti striscioni poco edificanti nei confronti del ragazzo. Al quale, addirittura, vennero gettati dei dollari falsi dentro la porta. Ora, proprio mentre è partito l'Europeo dei ragazzi del C.T. Paolo Nicolato, la storia si ripete.

La 'rosea' ha sottolineato come, per il rinnovo di Donnarumma con il Milan, ci siano stati già numerosi incontri tra le parti. Non ce ne sono in programma di nuovi, al momento. Non di persona, almeno. Stanno proseguendo, infatti, i contatti telefonici tra Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, Frederic Massara, direttore sportivo, e il procuratore di Gigio, Mino Raiola.

Non c'è molto da aggiungere, in realtà. Il Milan ha offerto a Donnarumma un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione, a fronte dei 6 attualmente percepiti. Si tratta della più alta offerta possibile per il club, con uno sforzo economico che la società di Via Aldo Rossi considera all'altezza del suo giovane portiere in tempi di bilanci gravati dall'effetto CoVid.

La controparte, Raiola, non ha ancora accettato. Riflette, infatti, su opportunità alternative, anche se, al momento, i top club europei sono molto ben coperti nel ruolo di portiere. Ed anche chi pensa, eventualmente, di prendere Donnarumma, deve mettere in preventivo un investimento sontuoso.

Vero, il cartellino sarebbe gratis, visto che il suo contratto con il Diavolo scadrà il 30 giugno. Ma tra ingaggio (Raiola chiede 10 milioni di euro netti a stagione), contratto pluriennale e commissioni per l'agente va da sé come l'operazione si preannunci costosissima.

A fare da corredo a tutto ciò, il lato romantico della storia. Donnarumma, infatti, sogna di debuttare in Champions League, nella prossima stagione, con la maglia del suo Milan, club per cui ha sempre tifato sin da piccolo. Anche per questo il rinnovo sarebbe accolto con grande sollievo dal ragazzo. Duello con l'Inter per un top player del Real Madrid? Le ultime >>>