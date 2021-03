GAZZETTA DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 25 marzo 2021

La prima pagina della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, giovedì 25 marzo 2021. Tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Questa la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, giovedì 25 marzo 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'La Gazzetta dello Sport' in edicola stamattina, in prima pagina, parla della volontà di Cristiano Ronaldo di restare alla Juventus anche nella prossima stagione. L'attaccante portoghese, però, chiede garanzie: vuole che venga allestita una grande squadra. In alto, sotto la testata, parte il viaggio dell'Italia di Roberto Mancini nelle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Stasera, ore 20:45, a Parma sfida all'Irlanda del Nord.