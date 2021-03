Calciomercato Milan – Nuovo difensore in arrivo dai ‘Red Devils’? Le ultime

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Paolo Maldini, per la prossima stagione, potrebbe rinforzare la retroguardia senza spendere tanto

Daniele Triolo

Il Milan, nel prossimo calciomercato estivo, ha già ben chiaro in mente quali settori del campo rinforzare per permettere al tecnico Stefano Pioli di poter contare su un organico sempre più competitivo. Nella fattispecie, arriveranno un terzino sinistro, come vice di Theo Hernández; poi un centrocampista centrale, un esterno destro d'attacco ed un altro centravanti che possa crescere con Zlatan Ibrahimović come mentore.

Per quanto concerne la difesa, la priorità del Milan è quella di riscattare, assolutamente, Fikayo Tomori dal Chelsea. C'è, come noto, un diritto di riscatto di 28 milioni di euro sul centrale canadese naturalizzato inglese. Il Diavolo si siederà al tavolo delle trattative con i 'Blues' cercando di abbassare un po' la cifra. Ma, ad ogni modo, anche qualora non dovesse riuscirvi, l'obiettivo è quello di trattenere Tomori in rossonero a titolo definitivo.

Esiste, però, il rischio che il Milan inserisca, nella lista dei giocatori 'sacrificabili' in sede di calciomercato, il suo capitano, Alessio Romagnoli. Questo perché il ragazzo andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022, prende 3,5 milioni di euro netti a stagione e, secondo i 'rumors' in circolazione, il suo agente, Mino Raiola, per rinnovarlo chiederebbe uno stipendio di ben 5 per il suo assistito. Questo al termine di un'annata tutt'altro che positiva per il nativo di Anzio (RM).

Ecco, dunque, che il Milan si sta guardando intorno per poter irrobustire anche il cuore della retroguardia, qualora dovesse cedere Romagnoli, con un difensore dalle caratteristiche complementari a quelle di Simon Kjær, Matteo Gabbia e lo stesso Tomori. In Inghilterra ed in Spagna, nelle ultime ore, spiegano come il Milan sia tornato, per questo motivo, sulle tracce di Eric Bailly. Classe 1994, ivoriano e compagno di Nazionale di Franck Kessié, dovrebbe lasciare il Manchester United poiché anch'egli in scadenza nel 2022.

In questa stagione l'ex Villarreal, centrale di buona esperienza internazionale e sicuro affidamento, ha disputato appena 15 gare, per un totale di 1.222 minuti, tra Premier League, Champions League, Europa League e coppe nazionali. Vorrebbe andare via ed il Milan, già sulle tracce nel recente passato, rappresenterebbe un'ottima soluzione per lui. Ad un prezzo, 15 milioni di euro, più che sostenibile per le casse del club rossonero.

Bailly, si dice, piace anche a Juventus, Napoli e Liverpool. I rossoneri sono in attesa: nel caso si areni la trattativa per il rinnovo di Romagnoli, valuterebbero concretamente un affondo sul giocatore africano. Milan anche sull'esterno del Real Madrid, ma concorrenza spietata >>>

