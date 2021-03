Calciomercato Milan – Diavolo, sgarbo a Gasperini? Le ultime | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: per l'estate i rossoneri avrebbero in mente un colpo che non farebbe di certo felice l'Atalanta ...

Daniele Triolo

Il calciomercato estivo dovrebbe portare in dote al Milan più di qualche novità. Un paio, per esempio, dovrebbero verificarsi nel settore dei trequartisti. Appare difficile, infatti, che il Real Madrid conceda ai rossoneri di trattenere per un'altra stagione Brahim Díaz.

Nel caso in cui restasse Zinedine Zidane sulla panchina dei 'Blancos', il futuro del fantasista malagueño sarebbe, di fatto, segnato: tornerebbe ad indossare la 'camiseta blanca' nella stagione 2021-2022. E se a questo uniamo il fatto che, con tutta probabilità, Samu Castillejo farà ritorno nella Liga, va da sé come il Milan debba attivarsi per due sostituti all'altezza.

Le mosse del Milan per la prossima sessione di calciomercato, però, sembrano intrecciarsi con quelle del Siviglia di Monchi e vi spieghiamo il perché. È risaputo, infatti, l'interesse del Diavolo per Florian Thauvin, classe 1993, esterno offensivo dell'Olympique Marsiglia in scadenza di contratto con il suo attuale club.

Thauvin piace ad entrambe, tanto al Milan quanto al Siviglia. Presumibilmente, dalla scelta che compirà sul suo futuro professionale passeranno le strategie di rossoneri ed andalusi. Qualora, come anche ipotizzato dal suo agente, Bruno Satin, dovesse rinnovare con l'OM, Milan e Siviglia dovrebbero guardare altrove per i rinforzi sulla trequarti.

Nel caso in cui, però, il giocatore (che chiede 4, anche 4,5 milioni di euro netti di ingaggio a stagione) optasse per l'una o per l'altra soluzione, allora sì che ci sarebbe da divertirsi. Gli scenari sono molteplici. Thauvin al Milan al posto di Castillejo, e soldi della cessione di quest'ultimo reinvestiti dal Diavolo per un vice di Hakan Çalhanoğlu. Ed in quel caso il Siviglia andrebbe su Federico Bernardeschi della Juventus.

Oppure, Thauvin al Siviglia, con Milan costretto a sondare il mercato per un nuovo esterno destro d'attacco che sostituisca il partente Castillejo. Ma con una grande opportunità per le mani per rimpiazzare Brahim Díaz. Già, perché in Spagna il sito web 'fichajes.net' spiega che, in caso di acquisto di Thauvin, il Siviglia metterebbe alla porta Alejandro 'Papu' Gómez, arrivato nello scorso gennaio in Andalusia dall'Atalanta ma deludente in questi suoi primi mesi con Julen Lopetegui.

Papu Gómez, infatti, ha segnato appena una rete nelle sue prime 14 gare con i 'Nerviones'. Fatica, l'argentino, ad inserirsi, nel calcio iberico e negli schemi del Siviglia. Un suo sacrificio, con l'arrivo di Thauvin, non sarebbe utopico. Ed il Milan, a quel punto, potrebbe inserirsi. Il giocatore è stato pagato appena 5,5 milioni di euro a gennaio e potrebbe arrivare in rossonero a costi molto contenuti.

Vero, è un classe 1988, non è più giovanissimo. Ma fisicamente è integro, conosce benissimo il campionato di Serie A e potrebbe riavvicinarsi alla sua Bergamo, consentendo al Diavolo di avere un'alternativa di qualità sulla trequarti. Tra l'altro, con fresca esperienza di Champions League. Qualche mese fa la 'Dea' non ha voluto cedere Papu Gómez in Italia per evitare di rinforzare una diretta concorrente: qualche mese dopo, lo sgarbo di calciomercato del Milan a Gian Piero Gasperini potrebbe concretizzarsi. Milan, nuova idea per il ruolo di vice Theo Hernández >>>