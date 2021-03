Calciomercato Milan – Il Real Madrid attende il ritorno di Brahim Diaz

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Il futuro di Brahim Diaz sarà lontano dal Milan: il classe 99 tornerà al Real Madrid

Stando a quanto riportato da 'fichajes.net', il futuro di Brahim Diaz sarà nel Real Madrid. Il classe '99, arrivato in prestito secco al Milan quest'estate, pare che non proseguirà la sua storia in maglia rossonera. Infatti Florentino Perez chiede 30 milioni per cedere il talento ispanico-algerino, una cifra che la società di via Aldo Rossi non è intenzionata a spendere perché ritenuta troppo alta. Se inizialmente la volontà dei blancos era quella di fare cassa da una sua eventuale cessione, adesso l'ex Manchester City sta convincendo i galacticos a puntare su di lui per la prossima stagione viste le ultime prestazioni convincenti. Il suo destino, però, dipenderà molto anche dalla posizione di Zidane. L'ex calciatore stima parecchio Brahim Diaz e, se dovesse rimanere sulla panchina del Real, lo accoglierebbe volentieri a braccia aperte. Intanto la Juventus spinge Thauvin al Milan.