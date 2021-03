Calciomercato Milan – La Juventus spinge Thauvin in rossonero / News

Il Milan insegue ancora Thauvin per il prossimo calciomercato e un assist potrebbe arrivare dalla Juventus. Ecco le ultime.

Stefano Bressi

Il prossimo ruolo da andare a rinforzare sul calciomercato dal Milan è quello di esterno destro d'attacco, con Florian Thauvin primo nome della lista. I rossoneri sono convinti di lasciare partire Samu Castillejo, visto che lo spagnolo classe 1995 più che evolversi si è involuto. Per 10 milioni di offerta, il Diavolo lo lascerà partire. Per Alexis Saelemaekers, invece, c'è ancora tempo di crescere. Il belga classe 1999 può fare anche il terzino e dunque il Milan non ha intenzione di lasciarlo andare. Serve però, appunto, qualcuno al suo fianco.

Oltre al francese del Marsiglia si stanno facendo tanti nomi in questi giorni. Sembrava esserci stata un'accelerata per Riccardo Orsolini, ma il classe 1997 del Bologna sta facendo fatica anche in rossoblù. Il suo contratto però è in scadenza nel 2022 e quindi per 18 milioni potrebbe essere ceduto, visto che il rinnovo continua a non arrivare. Tuttavia, come detto, non è lui la prima scelta. Così come non lo sono i tanti giocatori che sono stati accostati e che sono sotto osservazione.

La prima scelta di calciomercato del Milan è Thauvin, che si libererà a costo zero dal Marsiglia. Già ora, in teoria, potrebbe accordarsi con un nuovo club per la prossima stagione. Nei mesi scorsi Paolo Maldini ne ha parlato, senza nascondere il proprio apprezzamento per il classe 1993. Manca però l'accordo economico: la richiesta è di 4-4,5 milioni, mentre il Milan non si spinge oltre i 3,5. Da discutere anche i bonus per gli agenti. Anche Thauvin sogna il Milan e per questo sembra probabile che alla fine si arrivi all'accordo.

Il rinnovo col Marsiglia, di certo, è lontanissimo. I francesi sono già a caccia di un sostituto e un assist al Milan, in questo senso, arriverebbe dalla Juventus: i bianconeri hanno proposto Federico Bernardeschi per 20 milioni. L'esterno classe 1994 piace al Marsiglia, che potrebbe tesserarlo, ma la Juve sogna in realtà lo scambio con Arkadiusz Milik, attaccante polacco classe 1994, ovviamente con conguaglio di 2 milioni in favore dei francesi. Intanto il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>