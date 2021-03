Romagnoli, che attacco da un ex compagno: “Non si allenava al massimo”

Keisuke Honda, ex giocatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Il giapponese ha parlato di Romagnoli

Keisuke Honda, ex calciatore del Milan, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Honda ha parlato della sua esperienza con la maglia rossonera, soffermandosi anche su Alessio Romagnoli. Ecco cosa ha detto: "Il mio Milan era difficile, qualcuno non dava il 100%. In rossonero non c'erano strategie né top player. Mister Filippo Inzaghi si prese tante responsabilità. Alessio Romagnoli e Gigio Donnarumma? Romagnoli è un grande difensore, ma in quegli anni anche lui non si allenava al 100%. Dovrebbe credere di più in sé stesso e avere una filosofia diversa. Gigio può diventare uno dei portieri migliori al mondo, come Gianluigi Buffon. Glielo dicevo sempre, se ci riesce dovrà offrirmi una cena con del buon vino".