Calciomercato Milan – Talento in attacco. E’ sfida a Juve e Napoli | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini e Massara seguono un talento classe 2002 che piace anche a Juventus e Napoli. Ecco chi è

Salvatore Cantone

Ci sono ancora tante partite da giocare, ma il Milan inizia a pensare seriamente al calciomercato. E' vero che negli ultimi mesi la proprietà è andata anche su profili più esperti (come Mandzukic), ma è altrettanto vero che la priorità resta quella di acquistare giovani d prospettiva. Nel mirino, infatti, ci sono talenti che possono essere utili non solo nel presente, ma anche e soprattutto nel futuro.

Tra questi, secondo quanto scrive Tuttosport, c'è Adam Hlozek. Attaccante dello Slavia Praga, classe 2002, si sta mettendo in luce anche con l'Under 21. 188 cm, di piede destro, il centravanti ha un fisico di tutto rispetto, ma allo stesso tempo abbina tecnica e velocità. In questa stagione, fino a questo momento, ha segnato 4 gol in 10 presenze, per un totale di 739 minuti, a testimonianza di come l'attaccante abbia feeling con il gol.

Hlozek non ha giocato contro il Milan nel girone di Europa League: nella prima partita è stato in panchina per tutti i novanta minuti, mentre a San Siro era infortunato. Il prezzo (fonte transfermarkt.it) è di 12 milioni di euro, ma è sicuramente trattabile, considerando che il giocatore è in scadenza nel 2022.

Arrivarci in ogni caso non sarà facile, considerando che tante squadre sono interessati al talento ceco, tra cui Lipsia, Borussia Dortmund e West Ham. Attenzione anche alla Juventus e al Napoli. Insomma, stiamo parlando di un talento importante che potrebbe fare la fortuna della squadra che lo acquisterà nei prossimi anni. Staremo a vedere, ma la dirigenza rossonera è pronta a sferrare il colpo. Intanto, sempre per il calciomercato del Milan: Maldini pensa di fare uno sgarbo a Gasperini.