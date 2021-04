Calciomercato Milan – Top player in saldo? Possibile! Ecco come | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Paolo Maldini e Frederic Massara hanno la possibilità di mettere le mani su un signor centravanti

Daniele Triolo

Nella prossima sessione estiva di calciomercato il Milan acquisterà un nuovo centravanti. Il Diavolo, infatti, vuole affiancare a Zlatan Ibrahimović e Mario Mandžukić un attaccante più giovane, più integro fisicamente. Un elemento che possa garantire gol pesanti alla formazione di Stefano Pioli. Questo in vista, si spera, del ritorno del Milan in Champions League dopo otto anni di assenza.

Si sono fatti tanti nomi nell'ultimo periodo. Da Andrea Belotti (Torino) a Dušan Vlahović (Fiorentina), passando per Gianluca Scamacca (Sassuolo), Donyell Malen (PSV Eindhoven) e persino Mauro Icardi (PSG). C'è da considerare, però, come il bilancio del Milan non sia poi così florido. Pertanto, colpi da 40-50 milioni di euro nel reparto avanzato tenderemmo ad escluderli.

Ecco, dunque, che per il calciomercato estivo 2021 del Milan potrebbe prendere quota una pista che porta in Francia, più precisamente ad Arkadiusz Milik. Il cannoniere polacco, classe 1994, nello scorso mese di gennaio è passato in prestito con obbligo di riscatto dal Napoli all'Olympique Marsiglia per 8 milioni di euro più bonus, per un totale dell'operazione di 10 milioni di euro.

Secondo quanto rivelato dall'Équipe, però, nel contratto di Milik con l'OM esiste una clausola che impone una rivendita immediata di Milik a 12 milioni di euro. In sostanza, qualche mese fa l'ex Ajax ha accettato la squadra della Costa Azzurra come 'soluzione ponte' per poter giocare con continuità e non perdere il treno dei Campionati Europei. Ma la sua reale ambizione è quella di far ritorno nella Serie A italiana.

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, secondo il popolare quotidiano sportivo francese, ha provato ad evitare che tale clausola di rivendita fosse valida per il nostro campionato. Ma non è riuscito nel tentativo. Milik, dunque, si appresta a tornare in Italia già in estate. La Juventus sembra essere, al momento, favorita nel suo acquisto, almeno a sentire i colleghi transalpini. Milik e la 'Vecchia Signora', d'altronde, avevano già trovato una bozza d'intesa sull'ingaggio qualche mese fa.

Ma i bianconeri, come priorità, hanno il riscatto di Álvaro Morata dall'Atlético Madrid e, pertanto, potrebbero mollare la pista che porta al polacco. In tal caso il Milan sarebbe pronto a piazzare un bel colpo di calciomercato con Milik, bomber da 48 gol in 122 gare con la maglia del Napoli nel massimo campionato. Un'operazione che potrebbe far felici tutti. L'OM che farebbe plusvalenza, il giocatore che tornerebbe in Italia ed il Milan che avrebbe un nuovo centravanti senza spendere cifre colossali.