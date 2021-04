Mercato Milan – Attacco, Vlahovic il preferito. Leao stuzzica la Fiorentina

Le ultime sul mercato del Milan. Dusan Vlahovic è il profilo preferito per l'attacco. Attenzione all'interesse della Fiorentina per Rafael Leao

L'edizione odierna di 'SportMediaset' ha fatto il punto sull'attacco del Milan. La dirigenza, oltre a Zlatan Ibrahimovic che rimarrà per un altro anno, ha tutta l'intenzione di acquistare un altro attaccante. Uno dei normi forti è quello di Andrea Belotti, che ha il contratto in scadenza con il Torino a giugno 2022. Sul 'Gallo' c'è anche la Roma, che sta già lavorando al post Edin Dzeko. I rossoneri non vogliono spendere più di 20 milioni. Ma il profilo che piace di più risponde al nome di Dusan Vlahovic. Qua la cifra lievita di parecchio, con la Fiorentina che chiede almeno 40 milioni. A questo punto attenzione ad uno scenario che avrebbe del clamoroso: secondo l'emittente televisiva Rafael Leao piace tantissimo alla Viola. Per questo motivo Rocco Commisso potrebbe decidere di inserire il portoghese nella trattativa. Follia Luiz Adriano: l'ex Milan, positivo al Covid, esce di casa e investe un pedone