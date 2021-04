Luiz Adriano, ma che fai? Positivo al Covid esce e investe un pedone

Luiz Adriano, ex attaccante del Milan, si è reso protagonista di un episodio assurdo. Esce da positivo al Covid e investe un pedone con la macchina

Che la numero 9 del Milan fosse una maledizione è ormai noto, ma era impensabile arrivare fino a certi livelli. Scherzi a parte, 'La Gazzetta dello Sport' riporta una vera e propria follia tragicomica che ha come protagonista Luiz Adriano . L'ex numero 9 del Milan, nonostante la positività al coronavirus, ha deciso ugualmente di lasciare la propria abitazione per recarsi al supermercato insieme alla mamma. All'uscita dello 'Shopping Center Bourbon' di San Paolo il brasiliano, come se non fosse già abbastanza in difetto, ha investito con la macchina un pedone , che fortunatamente non ha riportato nessun danno grave.

Inevitabilmente è arrivata la multa del Palmeiras, suo attuale club di appartenenza, per non aver rispettato il protocollo Covid. Attraverso il proprio profilo Instagram, Luiz Adriano ha rilasciato queste parole: "Ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire. Sono stato coinvolto in un incidente in cui una bicicletta si è scontrata con la mia auto all'uscita del parcheggio. Avevo portato mia madre, che non sa guidare, al supermercato, ma non ero uscito dalla macchina e indossavo la mascherina". Nessuna scusante per lui, ma almeno la decenza di ammettere l'errore va sottolineata.