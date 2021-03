Calciomercato Milan – Nuova occasione sulla sinistra / News

Il Milan cerca sempre un vice Theo sul calciomercato e Dimarco è l'ultima idea: ecco tutte le ultime a riguardo.

Stefano Bressi

Nel corso di questa stagione il Milan ha provato a rinforzarsi sul calciomercato, andando a prendere Diogo Dalot in prestito dal Manchester United. Prestito secco, con il portoghese che se avesse convinto sarebbe poi stato ridiscusso col club inglese. Il classe 1999 però non ha soddisfatto le aspettative e quindi al momento è molto difficile che possa rimanere al Milan, anche perché c'è differenza sulla valutazione: i rossoneri non vorrebbero pagarlo più di 10 milioni, molto meno di quanto chiedono i Red Devils.

Il Milan dovrà quindi andare alla ricerca di un nuovo terzino. L'identikit è sempre lo stesso: giovane, talentuoso e a basso prezzo. L'ideale sarebbe trovare qualcuno in grado di giocare su entrambe le fasce, come Dalot ha dimostrato di poter fare, ma si preferirà in ogni caso un giocatore abile sulla fascia sinistra. Non è da escludere, inoltre, che possa arrivare anche un doppio colpo, uno per lato.

Nelle ultime ore pare che in orbita Milan stia tornando un nome già accostato ai rossoneri, ma che è un ex nerazzurro. Sull'altra sponda del Naviglio non ha mai trovato fortuna, a differenza di quanto invece sta facendo nell'Hellas Verona. Ovviamente stiamo parlando di Federico Dimarco, che finora ha disputato una stagione di altissimo livello con gli scaligeri.

Dimarco ha caratteristiche molto simili a quelle di Theo. Il terzino francese classe 1997 ha nella propensione offensiva una delle armi principali e anche Dimarco, anche lui classe 1997, ha dimostrato di essere molto bravo in fase d'attacco (anche perché gioca come esterno di un centrocampo a cinque). Finora, in questa stagione ha realizzato 4 gol e fornito 5 assist.

Dimarco è ancora di proprietà dell'Inter, ma in prestito all'Hellas, che però può esercitare il diritto di riscatto a 6,5 milioni. La sensazione è che resterà in gialloblù anche il prossimo anno, pure perché l'Inter non sembra intenzionata a puntarci, come d'altronde non ha mai fatto. Inoltre, l'Hellas è consapevole del fatto che il prezzo di un'eventuale cessione sarebbe di certo superiore alla cifra del riscatto.

I veronesi potrebbero infatti accontentarsi dei 10 milioni che il Milan è disposto a spendere, facendo così una importante plusvalenza. Ovviamente si tenterà di trattenerlo e di alzare il prezzo, ma la volontà del ragazzo potrebbe essere decisiva e la chiamata del Milan non passerebbe di certo inosservata. Così, Dimarco potrebbe diventare il vice Theo che i rossoneri stanno cercando. Sono 100 i milioni a disposizione del Milan nel prossimo mercato e saranno gestiti così >>>