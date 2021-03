Milan, 100 milioni sul mercato estivo: ecco come verranno investiti

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulle mosse che farà il Milan nel prossimo mercato estivo. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, dopo essere rimasto, in sostanza, alla finestra per una stagione visto il dissesto finanziario dell'annata precedente, ha fatto un anno di rodaggio in Europa League. E, adesso, si riaffaccia (si spera) alla Champions League con risorse solide. Quantificate dalla 'rosea' in 100 milioni di euro. Vale a dire i 50 milioni della qualificazione in Champions, i 35 di budget mercato messi a disposizione per il Milan dal fondo Elliott e i 15 risparmiati nello scorso gennaio. Come saranno investiti questi soldi? L'analisi punto per punto.