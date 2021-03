Calciomercato Milan – Rinnovo Romagnoli, nodi ancora da sciogliere

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Alessio Romagnoli, capitano rossonero, andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2022

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola , sul calciomercato del Milan , ha posto l'accento sul rinnovo di Alessio Romagnoli . Il capitano rossonero, classe 1995, andrà infatti in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2022 . Dunque, tra poco più di un solo anno.

Eppure, per il momento, il prolungamento dell'accordo tra Romagnoli ed il Milan rimane un interrogativo. Il numero 13 del Diavolo, che si rivedrà in campo tra qualche settimana vista la lesione al polpaccio, non ha ancora sciolto i nodi sul possibile rinnovo del suo contratto.