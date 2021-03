Calciomercato Milan – Calhanoglu tra rinnovo e voglia di Galatasaray

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Hakan Calhanoglu non rinnova ancora il suo contratto. Ieri ha confessato il suo amore per il Gala

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, non poteva non soffermarsi su Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco, infatti, tornato ieri in patria per prendere parte, con la sua Nazionale, alle gare di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar contro Olanda, Norvegia e Lettonia, ha parlato del suo futuro professionale.

"Un giorno spero di giocare al Galatasaray - l'ammissione di Calhanoglu -. Perché no? Ho il tatuaggio di un leone perché tifo il Gala sin da bambino", le parole di Calhanoglu che, di fatto, hanno scosso il calciomercato. Alcuni tifosi del Milan, sui social, non l'hanno presa benissimo. Al contrario, quelli dei 'Cimbom' giallorossi non vedrebbero l'ora di accogliere il giocatore come nuovo idolo della 'Türk Telekom Arena'.

Che sia vera o meno questa volontà del numero 10 rossonero di trasferirsi a giocare in patria, il rinnovo del suo contratto con il Milan, in scadenza tra poco più di tre mesi, tarda ad arrivare. Secondo il quotidiano torinese, l'offerta da 4 milioni di euro più bonus fino al 30 giugno 2025 sembra non aver convinto Gordon Stipic, agente di Calhanoglu, a firmare il nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi.

Il Milan, che fino ad ora gli ha pagato 2,5 milioni di euro netti l'anno, giudica la sua offerta ottima. Pertanto, Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, si aspettano che Calhanoglu, prossimamente, dica di sì nuovamente al Diavolo, restando così in Serie A. E rinviando, magari, l'idea di indossare i colori giallorossi del Galatasaray ad un prossimo futuro.