Calciomercato Milan – Calhanoglu: “Spero di giocare per il Galatasaray”

Hakan Calhanoglu, trequartista del Milan, ha parlato a un'emittente turca di un possibile futuro al Galatasaray

Quale sarà il futuro Hakan Calhanoglu? I tifosi del Milan se lo chiedono, visto il contratto in scadenza a giugno. La trattativa va avanti da tempo, ma ancora non è stato trovato un accordo tra l'ex Bayer Leverkusen e il club rossonero. A tal proposito, Calhanoglu, intervenuto ai microfoni di un'emittente turca, ha parlato di suo possibile futuro al Galatasaray: "Un giorno spero di giocare per il Galatasaray. Perchè no? Ho il tatuaggio di un leone perchè tifo il Gala sin da bambino". Sempre a proposito di calciomercato: si avvicina il riscatto di Tomori.