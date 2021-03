Calciomercato Milan – Tomori, riscatto vicino? C’è un indizio | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Maldini pensa a riscattare Tomori. Un "assist" può arrivare da un ex giocatore rossonero

Insomma, il calciomercato estivo del Milan non può prescindere dal riscatto di Tomori. Il difensore centrale è in prestito dal Chelsea con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro . Una cifra importante, ma è anche vero che è difficile trovare un difensore così forte ad un prezzo più basso. Fondamentale da questo punto di vista la qualificazione in Champions League , cosa che permetterebbe al Milan di avere più liquidità da immettere sul mercato.

Vedremo cosa succederà, ma di sicuro il Milan in questo momento ha tra le mani un gioiello. Averlo a disposizione nella prossima stagione sarebbe fondamentale per Stefano Pioli, che vuole quattro centrali di livello da alternare. Ora non resta che aspettare il termine della stagione, ma la sensazione è che la storia d'amore tra il Milan e Tomori sia solo all'inizio. Non solo Tomori: il Milan sul calciomercato pensa anche a un attaccante.