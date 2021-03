CORRIERE DELLO SPORT – La prima pagina di oggi, 23 marzo 2021

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, martedì 23 marzo 2021. Queste tutte le notizie sportive tra calciomercato e Milan

Daniele Triolo

Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, martedì 23 marzo 2021

Questa la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 23 marzo 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, seriamente a rischio per il futuro. O cambia i bianconeri, o ci sarà il divorzio. Lo difende soltanto la vecchia guardia. In caso saltasse, il sogno della 'Vecchia Signora' è Zinedine Zidane; l'alternativa è Luciano Spalletti.

Ma anche un ex juventino, Massimiliano Allegri, potrebbe tornare presto in corsa: Roma, Napoli o Nazionale Italiana (qualora gli Europei fossero un flop) le sue possibili destinazioni. Si parla, quindi, anche della panchina della Lazio: non si sblocca, infatti, la questione del rinnovo del contratto di Filippo Inzaghi.

Si inizia a pensare ad un suo possibile sostituto: in lizza Siniša Mihajlovic e Luca Gotti. Infine, spazio a Zlatan Ibrahimović, che, tornato in Nazionale, ha manifestato la sua volontà di rinnovare con il Milan. GUARDA QUI LE ALTRE PRIME PAGINE DEI GIORNALI IN EDICOLA STAMATTINA >>>