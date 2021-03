Milan, Ibrahimovic: “Giocare in America era troppo facile. A Raiola chiesi…”

Zlatan Ibrahimovic, in conferenza stampa, ha raccontato com'è nata la trattativa con il Milan per il ritorno in rossonero

Zlatan Ibrahimovic ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale svedese. Tra i tanti argomenti trattati anche l suo ritorno al Milan dopo l'esperienza a Los Angeles Galaxy. Queste le dichiarazioni: "Dopo due anni ai Galaxy, mi sentivo vivo. Il mio agente (Raiola) ha detto che era troppo facile per me giocare negli Stati Uniti. Ho chiesto 'chi ha più bisogno di me?'. Lui mi ha detto 'al Milan' e così ha chiamato i rossoneri". Clicca qui per leggere la conferenza stampa completa di Ibra