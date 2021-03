Calciomercato Milan – Tomori, 28 milioni di buoni motivi per riscattarlo

Le ultime news di calciomercato sul Milan: ottimo impatto di Fikayo Tomori nel mondo rossonero. Il club vuole acquistarlo a titolo definitivo

Una delle priorità del Milan per il prossimo calciomercato estivo è il riscatto di Fikayo Tomori dal Chelsea . Ne ha parlato 'Tuttosport' questa mattina in edicola , spiegando come il difensore centrale canadese naturalizzato inglese si sia rivelato una gran bella sorpresa in questi suoi due primi mesi in maglia rossonera.

Nel frattempo, però, Lampard è stato esonerato ed il futuro di Tomori, ora, potrebbe essere ben diverso. In 12 presenze fin qui collezionate con il Diavolo, il numero 23 ha sempre convinto e le uniche volte in cui il Milan ha perso in maniera fragorosa in campionato in questo 2021 in Serie A, contro Atalanta, Spezia e nel derby, lui sedeva in panchina. Il prezzo fissato per il riscatto, 28 milioni di euro, è alto. Ma il Milan non può permettersi di lasciarsi sfuggire un difensore di talento e prospettiva.